Lar de Foz Côa em alerta após idoso ter testado positivo ao Covid-19

Os utentes, funcionários e colaboradores do Lar de Nª Sra. da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa, estão sob vigilância depois de um idoso ter sido testado positivo à Covid-19 na quarta-feira.

A situação foi confirmada a O INTERIOR pelo presidente do município. Gustavo Duarte adiantou que o residente na instituição da Misericórdia local foi transportado para a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, onde ficou internado.

«Estão a ser adotados todos os procedimentos previstos nestes casos com o apoio da ULS e do Centro de Saúde de Foz Côa. Os utentes e os funcionários, todas as pessoas que poderão ter contactado com o idoso, vão ser sujeitos a testes para determinar se foram ou não infetados», disse o autarca.