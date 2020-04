Junta de Vila Franca das Naves oferece equipamentos de proteção individual ao Centro de Saúde de Trancoso

A Junta da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, em conjunto com as empresas Afonso & Filhos, Monteiro & Paulos, Tavares & Filhos, Sonipaulo Materiais de Construção, Cooperativa Agrícola Beira Serra e Maria Fernanda Mena Laja Figueiredo, ofereceram na terça-feira 70 fardas de proteção individual aos profissionais do Centro de Saúde de Trancoso. O donativo destina-se a contribuir para que médicos, enfermeiros e auxiliares «se mantenham o máximo possível protegidos para continuarem a servir a população com o mesmo profissionalismo e empenho que sempre têm demonstrado», refere a Junta de Freguesia.