Julho é o mês dos vinhos da Beira Interior

Num «ano diferente», a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) organiza em julho a 13ª edição do seu concurso de vinhos e estreia o Beira Interior Gourmet, um concurso gastronómico que conta com a participação de 30 restaurantes da região.

A 8 e 9 de julho 71 vinhos de 26 produtores serão postos à prova por um júri de sete elementos – menos oito que no ano passado devido às restrições em vigor para travar a Covid-19, que volta a ser presidido por Aníbal Coutinho. Os resultados serão posteriormente divulgados numa conferência de imprensa, sendo que este ano não há gala de entrega dos prémios nem a categoria Escolha no Feminino.

Já a primeira edição do Beira Interior Gourmet decorre de 8 de julho a 8 de agosto e tem o crítico Fernando Melo a presidir ao júri. O objetivo é «harmonizar» a cozinha tradicional e a gastronomia de autor com os vinhos da região: «Neste momento tão difícil para o setor da restauração e para os produtores de vinho é importante darmos as mãos para mitigar a situação», disse Rodolfo Queirós.

Na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o presidente da CVRBI voltou a apelar ao consumo de vinhos da Beira Interior. «Temos vinhos de qualidade, diversidade e para todos os preços. Se todos consumirmos os nossos vinhos estamos a ajudar a economia local», sublinhou o responsável. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR