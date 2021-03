Já não há concelhos da região em risco extremamente elevado

Segundo o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na passada segunda-feira, a área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda já não tem nenhum concelho no nível de maior risco de contágio.

Até ao dia 16 de fevereiro (últimos dados divulgados) o município de Manteigas era o único concelho do distrito considerado concelho de risco extremamente elevado com uma taxa de incidência de 1829 casos por 100 mil habitantes. Atualmente é classificado com concelho de risco muito elevado com uma incidência de 898 casos por 100 mil habitantes.

A ULS da Guarda tem nove concelhos no nível moderado de contágio. São eles Gouveia com incidência de 218 infeções por 100 mil habitantes, Vila Nova de Foz Côa (169), Seia (144), Trancoso (135), Almeida (120), Guarda (92), Mêda (87), Pinhel (59) e Sabugal (38).

Figueira de Castelo Rodrigo, Celorico da Beira e Fornos de Algodres são os únicos a ocupar o nível de risco mais baixo. O município de Fornos é um dos 15 concelhos de Portugal, e o único da ULS da Guarda, a registar uma incidência de zero por 100 mil habitantes. Os dados divulgados pela DGS são referentes à incidência cumulativa em 14 dias, mais especificamente entre os dias 17 de fevereiro e 2 de março.