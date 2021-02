Início da vacinação de idosos do Sabugal contra a Covid-19 adiado para sábado

Ao contrário do inicialmente previsto, a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas residentes no concelho do Sabugal vai ter início este sábado e não hoje.

A alteração deve-se ao atraso em contactar todos os 192 residentes incluídos na lista. O centro de vacinação concelhio está instalado na ExpoSabugal (antigo edifício da empresa Dache, na foto). Os utentes estão a ser contactados por mensagem de telemóvel ou por telefone pelo Centro de Saúde local para o agendamento da respetiva vacinação.

O município raiano foi escolhido pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda como centro de vacinação-piloto no distrito. Já no Fundão a vacinação dos utentes do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Cova da Beira começa esta tarde, no Pavilhão Multiusos.