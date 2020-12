Iniciada regeneração urbana do centro histórico da Mêda

Estão a decorrer obras no centro histórico da Mêda inseridas no Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU).

Segundo a autarquia, a «intervenção profunda» implica um investimento de 569.631 euros, mais IVA, e vai decorrer ao longo dos próximos meses, causando transtornos no trânsito das zonas intervencionadas. Devido aos trabalhos também poderão verificar-se cortes de água periódicos, em virtude da substituição de parte da rede de abastecimento de água no centro da cidade medense. As obras abrangem a zona da Praça, a rua da Cadeia, a rua Professor Ilídio Gouveia, a rua Direita, o largo do Município, a rua do Menino, a rua Nova, a rua Dr. Reboredo e a rua da Poça.