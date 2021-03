Incêndio em Cabeça (Seia) teve início numa queima autorizada

O fogo que consumiu mais de 300 hectares de mato e povoamento florestal nas localidades de Vide e Cabeça (Seia), em pleno Parque Municipal da Serra da Estrela, na semana passada, terá tido origem numa queima de sobrantes florestais autorizada pelas entidades competentes.

Ao que O INTERIOR apurou, essa ação terá sido realizada a 11 e 12 de março, mas devido às condições climatéricas dos dias seguintes, sobretudo o vento seco que se fez sentir nas encostas da serra, deu origem ao primeiro grande incêndio de 2021 no distrito da Guarda. Um homem de 63 anos já foi identificado pela GNR por crime de incêndio florestal. O fogo deflagrou na noite da passada quarta-feira e só foi extinto 19 horas depois, ao final da tarde do dia seguinte, tendo chegado a mobilizar 160 operacionais, dezenas de veículos e quatro meios aéreos no combate às chamas. Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi abordado por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia, com o apoio dos postos de Seia e Loriga, nessa quinta-feira, que apuraram que o incêndio teve origem «na realização de uma queima de sobrantes florestais».

O indivíduo foi identificado no decorrer das diligências policiais e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Seia, cabendo agora ao Ministério Público continuar a investigação.