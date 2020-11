Incêndio deflagra numa habitação da Guarda

Um fogo deflagrou esta manhã numa habitação situada na Rua Dr. Francisco dos Prazeres, no centro da cidade da Guarda.

A casa era habitada por um casal de idosos, do qual apenas a a mulher foi retirada da habitação e transportada para o hospital por precaução, adianta uma fonte presente no local. O idoso terá saído de manhã cedo para uma propriedade agrícola, de acordo com testemunhos recolhidos no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, as chamas estão a ser combatidas por 26 elementos e nove viaturas dos Bombeiros da Guarda. O alerta para o sinistro foi dado pelas 10:30h da manhã. A dar apoio também estão presentes elementos da PSP da Guarda.