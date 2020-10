Impacto das alterações climáticas avaliado no Vale do Côa

O projeto CoaClimateRisk, dotado de cerca de 221 mil euros, vai avaliar o impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas na região do Vale do Côa.

O estudo é coordenado por Hélder Fraga, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e conta cm a parceria da Fundação Côa Parque, Universidade do Minho (UM), entidades regionais e de dois consultores internacionais, oriundos de Itália e Luxemburgo. «Para este propósito, um conjunto de modelos climáticos regionais de última geração, forçados por cenários de emissão de gases de efeito estufa recém-desenvolvidos, serão usados para desenvolver projeções climáticas de alta qualidade», indica o investigador do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB/UTAD), Hélder Fraga.

Em comunicado, o CITAB adianta que o projeto vai «desenvolver/aplicar novas metodologias de modelação de culturas, novas simulações de modelos climáticos de última geração, cenários de emissão e modelos de culturas». Será também feito o estudo das medidas de adaptação, que serão simuladas em climas futuros, como a rega, coberto vegetal e seleção de variedades da flora autóctone. Os dados recolhidos através do projeto fornecerão «uma medida da resposta às mudanças climáticas pela aplicação de medidas de adaptação», como por exemplo, quanta água de rega será necessária para cada cultura no futuro e, usando modelos hidrológicos, concluirá «se essa água estará disponível na bacia hidrográfica».