Iluminação pública LED em Seia reduz consumo em 76,3 por cento

A totalidade da iluminação pública do concelho de Seia, constituída por cerca de 16 mil luminárias, vai ser substituída por LED e permitir uma redução do consumo energético em 76,3 por cento na próxima década, anunciou a autarquia.

A mudança já está em curso e vai desenrolar-se nos próximos meses em todas as localidades do município, ao abrigo do contrato de gestão de eficiência energética adjudicado ao consórcio HEN – Serviços Energéticos por pouco mais de 5,8 milhões de euros e um prazo de duração de 10 anos. Segundo o município senense, o objetivo deste contrato é aumentar «a eficiência energética de equipamentos elétricos dos serviços de iluminação pública e, consequentemente, reduzir a fatura energética municipal, tornando as contas do município mais sustentáveis e introduzindo maior conforto e segurança».