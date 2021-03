Homem morre após cair num poço na Póvoa da Atalaia (Fundão)

Um homem de 78 anos morreu esta segunda-feira na Póvoa da Atalaia, no concelho do Fundão, após ter caído num poço localizado numa propriedade agrícola.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) após o corpo ter sido retirado do poço pelos bombeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência, sendo que «tudo indica que a queda terá sido acidental», adiantou o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano. O alerta foi dado às 11h50 e no local estiveram os bombeiros do Fundão, a equipa da VMER e a GNR, num total de 10 operacionais e cinco veículos.