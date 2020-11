Homem detido por violência doméstica em Trancoso

Um homem de 36 anos foi detido pela GNR esta segunda-feira por violência doméstica em Trancoso.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). «No âmbito de uma investigação por violência doméstica que decorria há uma semana, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e verbal sobre a sua companheira de 26 anos, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção», refere a GNR em comunicado.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Trancoso, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de se aproximar e contactar com a vítima por qualquer meio, obrigatoriedade de sair da casa em que o casal vivia e de não voltar a entrar na mesma. O indivíduo ficou ainda sujeito a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e obrigado a realizar um tratamento à dependência do álcool e a acompanhamento psicológico.