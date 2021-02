Homem detido em Pinhel para cumprimento de pena de prisão efetiva por roubo

A GNR deteve esta sexta-feira, em Pinhel, um homem de 44 anos para cumprimento de pena de prisão.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi detido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pinhel, no cumprimento de um mandado de detenção, após uma denúncia. «O homem circulava na via pública com uma identidade falsa, tendo os militares apurado posteriormente a sua identidade e verificado que se encontrava foragido à justiça, tendo pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de oito anos por roubo», refere a GNR em comunicado.

O detido já foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa. A ação contou com o reforço da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Pinhel.