Guarda será a cidade mais fria do país nos próximos dias

O tempo frio veio para ficar e a chegada do Ano Novo deverá ficar marcada por baixas temperaturas.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira há a possibilidade de queda de neve acima de 800/1.000 metros de altitude, vento mais intenso nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima, que será de -2 na Guarda, enquanto a máxima prevista é de 3 graus.

No dia de passagem de ano, o IPMA aponta para períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, nas regiões Norte e Centro, mais frequentes no litoral, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo. A neve deverá cair acima dos 1.200/1.400 metros de altitude nas regiões Norte e Centro, descendo a cota para os 800/1.000 metros a partir do final da tarde.

É ainda esperada uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro, mas o frio irá manter-se. A Guarda voltará a ser a cidade mais fria do país, com uma máxima de 5 graus e mínima de -1.

No dia de Ano Novo, a previsão aponta para aguaceiros pouco frequentes nas regiões Norte e Centro, em particular a norte de Montejunto-Estrela, onde poderão ser ocasionalmente de granizo. Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoadas nas regiões Norte e Centro e é esperada uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima e nas regiões Norte e Centro.