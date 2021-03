Guarda com menos de 60 novos casos por 100 mil habitantes

Segundo os dados divulgados na passada segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a Guarda é um dos 179 concelhos portugueses que se mantém abaixo dos 60 novos casos por 100 mil habitantes entre os dias 3 e 16 de março.

De forma generalizada, o número de municípios com a incidência mais elevada (120 novos casos por 100 mil habitantes) tem vindo a diminuir. Atualmente são 48 os concelhos no limite de incidência da Covid-19 estipulada por António Costa para apertar de novo as regras. Acima dessa linha há 14 com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes e cinco ultrapassam o patamar dos 480 novos casos (quatro na Madeira e apenas um no continente – Alcoutim, no Algarve), mas nenhum pertence às Beiras e Serra da Estrela. Na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, o concelho de Gouveia é o município com maior incidência de Covid-19, com 170 novos casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Fornos de Algodres (110) e Trancoso (101), ambos acima dos 100 novos casos por 100 mil habitantes. Pinhel (70), Manteigas (67) e Seia (54) encontram-se a meio da tabela do risco de incidência do novo coronavírus.

O concelho da Guarda contava com um risco de incidência de 44 novos casos por 100 mil habitantes a 16 de março. Abaixo desse indicador estavam Aguiar da Beira (21 novos casos por 100 mil habitantes), Figueira de Castelo Rodrigo (18), Almeida (17) e Vila Nova de Foz Côa (15). Os municípios de Mêda e do Sabugal são os únicos da região com zero risco de incidência. Pelo contrário,

Belmonte é o concelho com maior risco de incidência (234 novos casos por 100 mil habitantes), seguindo-se a Covilhã com 120 e o Fundão com 53 casos por 100 mil habitantes, segundo a DGS.