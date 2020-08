Grupo Sana projeta novo hotel na Serra da Estrela

O Grupo Sana vai investir 40 milhões de euros numa nova unidade hoteleira na Serra da Estrela, de acordo com o administrador da Turistrela. Artur Costa Pais disse a O INTERIOR que os promotores «já assinaram protocolo com a Turistrela» para avançar com o empreendimento cuja localização exata não quis revelar. O hotel será de cinco estrelas e vai ter «120 quartos», adiantou. O projeto de arquitetura fica a cargo da prestigiada firma de Frederico Valssassina, que já conquistou prémios de âmbito nacional e internacional.

A intenção de investir na Serra da Estrela já tinha sido manifestada por Carlos Silva Neves, administrador do Grupo Sana, numa entrevista ao site especializado “Publituris Hotelaria” em novembro de 2019. O empresário assumia então que «a Serra da Estrela tem um potencial enorme e pode ser uma prioridade de análise». «Hoje este tipo de natureza é cada vez mais apreciado, não pela minha geração, mas pela geração mais nova e Portugal tem coisas lindíssimas no interior», revelou, sem entrar em detalhes, à margem do 31º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Viana do Castelo.

Nessa ocasião o grupo anunciou também que iria investir mais 400 milhões de euros nos próximos cinco anos em dez projetos hoteleiros no país, entre aberturas de unidades e remodelações. Na lista estava o licenciamento de três novas unidades em Lisboa, a ampliação do Sana Lisboa Hotel e ainda a concessão do Quartel da Graça, o imóvel mais cobiçado do programa Revive, cuja adjudicação foi ganha pelo Sana. O grupo tem ainda projetos de âmbito internacional em Marraquexe e Casablanca, ambas em Marrocos, das marcas Evolution e Epic.

O grupo Sana nasceu em 1999 e tem atualmente 16 hotéis distribuídos por Lisboa (11), Estoril, Caldas da Rainha, Sesimbra, Albufeira, Luanda (em Angola) e Berlim, na Alemanha (onde possui duas unidades). O INTERIOR tentou contactar o grupo hoteleiro, mas não obteve resposta até à hora do fecho desta edição.

Artur Costa Pais sublinha o papel da Turistrela na atração deste novo investimento e afirma que a empresa que lidera tem contribuído para o desenvolvimento da Serra da Estrela, «ao contrário do que alguns apregoam». O empresário garante mesmo que, no passado, «ninguém acreditava na Serra da Estrela» e que foi com «lobbys» e «persistências» que a Turistrela «trouxe» as marcas Pestana, Vila Galé e Luna para a região. «Tem sido uma luta constante para os atrair», sublinha o administrador, que afirma que «outras marcas estarão a caminho».

Sofia Craveiro