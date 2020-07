Governo alerta para risco de incêndios «quase catastróficos» esta semana

A secretária de Estado da Administração Interna alerta para «um cenário meteorológico muito complicado» nos próximos dias com um potencial de ocorrências de incêndios florestais «difíceis de gerir» e que se podem tornar «quase catastróficos».

O aviso foi deixado esta terça-feira por Patrícia Gaspar no final da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), onde foi analisado o que se passou nas últimos dias e o risco previsto até à próxima sexta-feira. «Hoje, o que podemos dizer é que vamos enfrentar dias de enorme complexidade e de risco de incêndio muito elevado», disse aos jornalistas a governante.

Ressalvando que a situação é avaliada diariamente entre ANEPC e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a secretária de Estado avançou que o contexto meteorológico diz que «qualquer ocorrência que possa ocorrer nos próximos dias tem um enorme potencial de desenvolvimentos quase catastróficos». Patrícia Gaspar recordou, nomeadamente, que esta semana vão ocorrer ventos fortes e velocidades de propagação de incêndios «muito acima da média» e sublinhou que cerca de 70 por cento dos concelhos do país, sobretudo nas regiões do interior Centro e Norte e do Algarve, estão em risco máximo ou elevado de incêndio rural.