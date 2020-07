Gouveia: Redução da fatura da água mantida em julho

O município de Gouveia anunciou que, no seguimento de um despacho do seu presidente, mantém em julho a redução em 50 por cento do valor da fatura da água, saneamento e resíduos, para todos os munícipes e empresas locais. A autarquia também prorrogou este mês a redução em cem por cento da fatura da água, saneamento e resíduos para os consumidores protegidos.

A medida é justificada por a autarquia considerar que «ainda se verificam todos os pressupostos que justificaram a adoção destas medidas com vista a mitigar os impactos graves causados pela pandemia Covid-19, mais concretamente no que se refere à situação económica.