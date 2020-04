Gouveia: Município distribui máscaras à população

O município de Gouveia iniciou na segunda-feira a distribuição de kits de proteção Covid-19, constituídos por máscaras e folhetos informativos, à população do concelho.

A medida acontece depois da autarquia ter fornecido as IPSS e corporações de bombeiros e segue as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), «que recomendam a utilização de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados e com um elevado número de pessoas (como supermercados, farmácias, lojas e transportes públicos)», justifica a Câmara em comunicado. Os kits serão entregues com a colaboração das Juntas de Freguesia «por todas as casas habitadas do concelho», com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da utilização das máscaras na proteção individual contra o contágio por coronavírus.