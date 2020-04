Gouveia: Empresas locais divulgadas através de plataforma online

As empresas do concelho de Gouveia em atividade estão a ser divulgadas numa plataforma online criada pela autarquia e a Agência para o Desenvolvimento dos Negócios de Gouveia.

Denominada “Gouveia Compra Local”, a iniciativa procura «minorar as consequências negativas que a pandemia da Covid-19 está a provocar na economia local», refere o município em comunicado. No site gouveiacompralocal.pt vão estar as empresas que disponibilizam «bens e serviços de primeira necessidade ou considerados essenciais», assim como todas as que garantem «entrega ao domicílio, disponibilização de bens à porta do estabelecimento ou ao postigo».