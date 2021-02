GNR suspende temporariamente postos de Unhais, Paul e Soalheira

A GNR suspendeu temporariamente o funcionamento de 10 postos de atendimento reduzido no distrito de Castelo Branco devido à situação «excecional que o país atravessa».

A medida abrange os postos territoriais de Unhais da Serra e Paul (Covilhã), da Soalheira (Fundão), de Mata, Cebolais de Cima e Malpica do Tejo (Castelo Branco), Monsanto, Ladoeiro e Rosmaninhal (Idanha-a-Nova) e Cernache do Bonjardim (Sertã).

«A suspensão temporária da atividade de alguns postos territoriais, os quais já funcionavam em regime de atendimento reduzido, teve como pressuposto as circunstâncias particulares e excecionais que o país atravessa, em especial a reposição do controlo de fronteiras terrestres, tarefa essa com forte empenhamento da GNR», justificou a GNR, adiantando que esta suspensão permitiu a transferência temporária de 43 militares para os postos sede de Agrupamento.

«A Guarda considerou operacionalmente vantajoso adotar esta medida temporária, a qual permite alocar um maior número de militares para o serviço operacional, nomeadamente para o controlo da fronteira terrestre, sublinhando-se que a mesma apenas vigorará enquanto se afigurar absolutamente necessário, retomando à situação de normalidade logo que possível», sublinha a GNR.