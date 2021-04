GNR promove campanha “Floresta Segura” porta-a-porta

O Comando Territorial da GNR da Guarda realizou, durante a manhã de segunda-feira, uma ação de sensibilização junto da população de Videmonte sobre a campanha “Floresta Segura”.

A iniciativa decorre todo o ano a nível nacional e pretende sensibilizar as populações para a proteção e preservação da natureza. Este ano, a campanha conta com a parceria do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), que foi desafiado a produzir conteúdos para sensibilizar a comunidade. Por causa da pandemia, e para evitar aglomerados, a GNR da Guarda optou pela sensibilização porta-a-porta: «De uma forma diferenciada daquilo que tem sido feito nos anos anteriores, estamos a usar conteúdos multimédia, neste caso curtas-metragens, para passar a mensagem da lei. E para conseguirmos sensibilizar as pessoas naquilo que devem ser os comportamentos responsáveis tanto no uso do fogo, como nos critérios da gestão das faixas de combustível, que deve ser feita até dia 15 de maio», adiantou o capitão Óscar Capelo, chefe da secção de Proteção da Natureza e Ambiente do Comando Territorial da Guarda, em declarações a O INTERIOR.

No âmbito da iniciativa, alguns alunos do curso de Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPG produziram «cinco curtas metragens, três “spots” de rádio e centenas de conteúdos online (cartazes)», que estão a ser utilizados pela GNR e pelas várias entidades envolvidas na defesa da floresta contra incêndios. Durante a ação na localidade de Videmonte, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), a GNR conseguiu sensibilizar 15 pessoas através de «conteúdos que já foram feitos a pensar numa população mais idosa, menos letrada. E são, por isso, conteúdos audiovisuais curtos que permitem ao cidadão perceber o que é que a lei lhes pede para fazer para evitar os incêndios rurais», acrescentou o oficial. A sensibilização presencial permite ainda aos militares da GNR esclarecer de forma imediata alguma dúvida que exista por parte da população. O Comando Territorial vai continuar com este tipo de ações de sensibilização pelas restantes localidades do distrito da Guarda e através das plataformas digitais.