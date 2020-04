GNR apreende arsenal em casa de detido por violência doméstica em Vila Nova de Foz Côa

A GNR apreendeu um verdadeiro arsenal a um homem de 45 anos detido por violência doméstica numa localidade do concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção aconteceu na sexta-feira por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), com reforço de militares do posto local. «O suspeito exercia violência física e psicológica sobre as vítimas, a companheira de 34 anos, dois filhos menores, com idades entre os 7 e os 15 anos e a mãe da companheira», refere a GNR, adiantando que foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que resultou na detenção do agressor e na apreensão de duas caçadeiras calibre 12, três armas de ar comprimido e uma arma de caça calibre 9.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa e ficou proibido de contactar as vitimas por qualquer meio, de se aproximar das mesmas «a menos de 10 quilómetros», medida de coação controlada por pulseira eletrónica. O juiz determinou ainda que o detido frequente um programa de recuperação de dependência de álcool e outro para agressores no âmbito da violência doméstica.