GNR apreende 395 plantas de cannabis na Covilhã avaliadas em 80 mil euros

A GNR da Covilhã deteve um homem de 65 anos, na quarta-feira, por cultivo de estupefacientes e apreendeu 395 plantas de cannabis, avaliadas em 80 mil euros.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção foi realizada em flagrante delito pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã. «Os militares localizaram uma plantação de cannabis numa propriedade agrícola com cerca de 1000 metros quadrados, de difícil acesso e dissimulada na vegetação, e surpreenderam o proprietário quando cuidava das plantas que estavam em diversos estados de maturação, chegando algumas a atingir os 2,5 metros de altura», refere a GNR em comunicado.

Na operação, que contou com o reforço de elementos da Base Tática de Busca e Resgate em Montanha, do posto do Teixoso e do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco, foram ainda apreendidas 214 doses de cannabis, 614 metros de tubo de rega, um telemóvel e diverso material para cultivo. O suspeito tem antecedentes criminais e está detido nas instalações da GNR da Covilhã até ser presente a tribunal esta tarde.