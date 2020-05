Fundo Rainha Dona Leonor apoia Misericórdia de Pinhel

A Misericórdia de Pinhel é uma das onze instituições que vai ser apoiada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através do Fundo Rainha Dona Leonor para projetos de inovação social em lares, inclusive reabilitação do património edificado.

O investimento total ronda os 2,5 milhões de euros e destina-se a equipar os lares com espaços que permitam quebrar a habitual rotina dos idosos. Entre os 11 projetos a apoiar este ano, além da reabilitação do património edificado dos lares e centros de dia, estão ideias para a criação de um espaço de fisioterapia, um centro hidroterapêutico com uma piscina interior onde podem fazer exercício físico e um jardim intergeracional ao lado de um ATL, assim como circuitos de lazer para a prática de exercício físico. Além de Pinhel serão apoiadas as Misericórdias de Vila Nova de Gaia, Barcelos, Murtosa, Ovar, Penela da Beira, Vizela, Carregal do Sal, São Brás de Alportel, Vila Nova de Poiares e Alcácer do Sal. Os seus projetos foram repescados do concurso de candidaturas apresentadas em 2019, porque tinham sido aprovados, mas não tiveram verba disponível, uma vez que, de acordo com a ordem de classificação, foram apoiadas as ideias com maior pontuação, Inês Dentinho, administradora executiva do Fundo Rainha Dona Leonor.