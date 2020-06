Fundão: Três funcionárias do infantário infetadas

Há três novos casos de covid-19 no concelho do Fundão, segundo o Presidente da Câmara Municipal Paulo Fernandes. Trata-se de três funcionárias do Centro Infantil de Aldeia Nova do Cabo, cujo contágio foi detado na sequência de uma das três ações de testagem levadas a cabo no concelho.

A situação terá tido início no sábado, com a deteção de um caso positivo de uma senhora de 60 anos, que realiza tratamentos de saúde fora da região. Após a confirmação do diagnóstico de covid-19 foram realizados testes à família mais próxima, onde se registaram mais quatro casos positivos, dois adultos e duas crianças. Um destes adultos é colaborador dos Bombeiros Voluntários do Fundão e o outro trabalha no Lar da Misericórdia do Fundão. Por este motivo foram realizados testes nas referidas estruturas. Nos Bombeiros os 27 testes realizados foram negativos, enquanto no Lar Misericórdia houve uma funcionária que testou positivo. Todos os utentes tiveram resultados negativos no teste ao novo coronavírus.

As duas crianças infetadas frequentavam um infantário em Aldeia Nova do Cabo, razão pela qual o local foi imediatamente encerrado. Foram realizados testes a todas as pessoas com quem terão contactado as crianças infetadas, dos quais resultaram hoje na confirmação dos três novos casos. As três funcionárias infetadas estão assintomáticas encontrando-se em casa desde sábado. Estão ainda a ser feitos testes às crianças que frequentam o mesmo infantário, que irá permanecer encerrado durante as próximas duas semanas.

No Fundão há neste momento 11 casos ativos de covid-19.