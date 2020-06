Fundão: Requalificação do Cine Teatro Gardunha adjudicada

A empresa JMRB, de Cortes do Meio (Covilhã), venceu o concurso público para a requalificação do Cine Teatro Gardunha, no Fundão, orçada em mais de 3,9 milhões de euros, mais IVA. O prazo de execução é de 18 meses. O processo segue agora para visto do Tribunal de Contas.

A empreitada está integrada no âmbito do Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Fundão e inserida no programa Portugal 2020, e contará com um financiamento de 85 por cento de fundos comunitários. O objetivo é reabilitar um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, que está fechado há vários anos. Ao longo do tempo, chegaram a ser definidos outros projetos de recuperação, que nunca se concretizaram devido a um diferendo com os proprietários do edifício. O conflito arrastou-se em tribunal e só ficou concluído em 2014, quando a autarquia ficou com a posse definitiva do imóvel. O projeto prevê uma sala de espetáculos com capacidade para 510 lugares sentados e 1.200 em pé, bem como uma sala adaptável para diferentes tipos de espetáculos e a criação de uma praça interior em galeria, além de outros espaços e serviços culturais.