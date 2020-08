Fundão: Está aberto o concurso público para a construção do Centro de Acolhimento para Empresas Tecnológicas

O concurso público com vista à construção do Centro de Acolhimento de Empresas Tecnológicas (CAEP), no Fundão, foi publicado no “Diário da República” no passado dia 15 de julho.

Segundo comunicado enviado pelo município, o projeto «consiste na construção de um edifício para acolhimento de empresas de base tecnológica, com vista a ampliar a oferta de espaços e serviços existentes na cidade, os quais apresentam atualmente lotação plena». A obra está inserida no Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Fundão, e no Portugal 2020. O valor de preço base do procedimento é de «4.250.414,52€ (+ IVA) e o prazo de execução é de 540 dias», de acordo com a mesma nota.

O CAEP irá ficar situado junto dos edifícios do Centro de Negócios e Serviços Partilhados e da Incubadora instalada na antiga Praça, num espaço que atualmente utilizado como parque de estacionamento. O novo edifício será constituído por um parque de estacionamento para 58 automóveis (piso -1) destinado ao público; espaço de oficinas e laboratório (piso 0) com 1084 m2; espaços para empresas (pisos 1, 2 e 3) com um total de 3.767 m2 e pela cobertura com 1206 m2, que poderá ser visitada e usufruída, num edifício que permitirá a instalação de cerca de 900 novos postos de trabalho.

Estas infraestruturas integram o Plano de Inovação do Fundão, que o Município tem vindo a implementar desde 2013, e que «já permitiu atrair diversas empresas TICE, criar mais de 700 postos de trabalho qualificados nas áreas tecnológicas, gerar mais de 70 “start-ups” e dar suporte a mais de 200 projetos de investimento privado em diversas áreas de atividade», diz a autarquia.