Fundão e Covilhã criam rota turística baseada na história da exploração mineira

O Fundão e a Covilhã vão criar uma nova rota turística a partir do património e história da exploração mineira nos dois concelhos, de acordo com comunicado enviado pelo município do Fundão. «Esta rota, denominada “Terras do Volfrâmio e Estanho – História e Memória das Comunidades Mineiras”, pretende dar a conhecer o couto mineiro, dando a conhecer a sua história e importância para a comunidade», segundo a mesma nota.

O projeto será oficializado esta quinta-feira às 12 horas, nas Minas da Panasqueira (Barroca Grande), local onde serão assinados os contratos de financiamento com o Turismo de Portugal. A iniciativa «implica um investimento de quase um milhão de euros, no âmbito do Programa Valorizar, e será divido em duas fases».

A cerimónia será presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Está também prevista uma visita à Lavaria da Mina no Cabeço do Pião (Silvares – Fundão).