Fronteira com Espanha continua fechada mais 15 dias

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que as fronteiras com Espanha vão continuar fechadas por mais 15 dias, mantendo-se igualmente as restrições para a circulação aérea, para tentar conter a entrada das variantes mais perigosas da Covid-19, como a sul-africana e a brasileira, além da inglesa.

«Felizmente, a evolução em ambos os lados da fronteira tem sido positiva, mas todas as cautelas são poucas», disse António Costa na declaração ao país após a reunião semanal do Conselho de Ministros. Por isso, continuam ativos os pontos de passagem autorizados estabelecidos entre os dois país, um dos quais funciona em Vilar Formoso.

«Relativamente aos voos, a regra é a regra que está em vigor, portanto, na generalidade das origens que tenham menos de 500 casos por 100.000 habitantes, podem vir desde que tenham um teste. Fora isso, podem vir e sujeitar-se a teste, mais quarentena», declarou o chefe de Governo.