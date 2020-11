Fornos, Manteigas, Seia e Foz Côa na plataforma ODSlocal

As autarquias de Fornos de Algodres, Manteigas, Seia e Vila Nova de Foz Côa aderiram à ODSlocal – Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Trata-se de um projeto pioneiro à escala mundial que se destina a mobilizar e capacitar as comunidades locais para os objetivos da Agenda 2030 definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entre outras ações, a plataforma digital ODSlocal permite aos municípios fazerem um mapeamento das boas práticas para cumprir metas de desenvolvimento sustentável para 2030 e assim contribuir para melhorar a vida das comunidades locais e estabelecer maior proximidade aos cidadãos. A iniciativa, que tem o apoio da Fundação La Caixa, é promovido pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), associado a dois centros de investigação universitários, o OBSERVA/Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e o MARE/Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, e à “start-up” da área do ambiente e alterações climáticas 2adapt. A plataforma teve uma fase-piloto na qual participaram os municípios de Bragança, Cascais (distrito de Lisboa), Castelo de Vide (Portalegre), Coruche (Santarém), Loulé (Faro), Seia (Guarda) e Viana do Castelo.