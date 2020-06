Fornos de Algodres: “Lay-off” suspenso nos bombeiros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres (AHBVFA) anunciou que suspendeu o recurso ao “lay-off” que estava em vigor desde março por causa da redução do serviço devido à pandemia da Covid-19.

A medida terminou a 1 de junho, adiantou o presidente da instituição, que justifica a decisão com o «aparecimento de alguns serviços não urgentes». Fernando Rodrigues acrescenta que «ainda estamos longe da normalidade dos serviços, mas decidimos acabar com o “lay-off” porque estes serviços não urgentes têm vindo a aumentar gradualmente». Em março, a associação humanitária invocou uma redução de «mais de 40 por cento dos serviços» para entrar em “lay-off”. Desde então estavam diariamente no quartel oito funcionários para assegurar «toda a emergência» e havia equipas de prevenção para acorrer a «alguma situação mais gravosa», referiu na altura o responsável. Também a equipa de intervenção permanente esteve «a trabalhar a cem por cento» e os outros funcionários da instituição «a 50 por cento».