Fornos de Algodres: Câmara empresta computadores a alunos carenciados

A Câmara de Fornos de Algodres está a entregar computadores e acessos à Internet aos 55 alunos do concelho que não têm meios informáticos para acederem às aulas online.

Nesta primeira fase foram distribuídos equipamentos informáticos a 25 alunos do 1º ciclo do ensino básico e durante esta semana serão entregues os restantes a 30 estudantes do 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres. Segundo o município, estes recursos foram cedidos a título de empréstimo para utilização durante o tempo necessário à conclusão do ano escolar. «Terminado este período, parte destes equipamentos poderão ser utilizados pelo município para reforçar e melhorar a aposta no ensino da Programação e Robótica no 1º ciclo ou, em alternativa, serem disponibilizados para dar resposta a eventuais dificuldades no acesso ao ensino à distância, uma vez que os equipamentos estão alinhados com as especificações requeridas pelo Ministério da Educação», acrescenta a autarquia. Na semana passada a Câmara fornense procedeu também à entrega de fichas e de recursos educativos aos alunos «sem condições para imprimir os mesmos».