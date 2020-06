Figueira de Castelo Rodrigo: Alunos lançam campanha para equipar laboratórios e salas de informática do Agrupamento

Alunos do 6ª do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo lançaram uma campanha para conseguir equipar os seus laboratórios e salas de informática.

Ariana Matias, David Correia, Iara Julião e Samira Anjo, os responsáveis por esta ação solidária, pretendem angariar e doar material informático a alunos carenciados do seu agrupamento. «Na nossa escola há muitos colegas que não têm possibilidades de ter materiais necessários para o estudo, tais como livros, cadernos ou material de escritório (54 por cento dos alunos são carenciados, possuem escalão de ação social A ou B), muito menos os materiais necessários ao ensino à distância (sendo que, num universo de aproximadamente 460 alunos, 142 não possuem nenhum computador e Internet e a maioria dos restantes está a trabalhar com um computador ou telemóvel dos pais, partilhando-o com estes e com os irmãos)», revelam os alunos.

Num email enviado a O INTERIOR, os promotores da campanha manifestam o desejo de terem melhores condições de trabalho, «com recursos informáticos e laboratórios de Química e Biologia apetrechados», sublinhando que o Agrupamento não consegue equipar os laboratórios e as salas de informática por falta de orçamento. «Assim não conseguimos ter aulas práticas, de forma a treinar competências essenciais, constantes no perfil do aluno, e fulcrais para o nosso futuro profissional», sustentam. A campanha está em curso e o objetivo é angariar materiais informáticos, hotspots, uma licença de uma plataforma digital, material de escritório, equipamentos ou reagentes laboratoriais e/ ou apoio financeiro. «Os equipamentos poderão ser usados, pois o importante é termos a possibilidade de treinar as competências, fazendo e não lendo como se faz», acrescentam. Os interessados em ajudar devem contactar o Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo.