Fibra ótica em todas as Aldeias Históricas

As 12 Aldeias Históricas de Portugal estão cobertas a cem por cento com fibra ótica e têm “wi-fi” gratuita em todas as localidades que integram esta rede de destinos turísticos e patrimoniais.

O projeto, concretizado através da Altice, tem um montante de investimento aprovado de 743 mil euros, financiado pelo Valorizar – Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino. Entretanto, as Aldeias Históricas contam a partir de agora com uma rede de percursos cicláveis de 3.500 quilómetros, em associação com mais onze concelhos limítrofes, como Castelo Branco, Covilhã, Fornos de Algodres, Manteigas, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penamacor, Pinhel e Seia. Segundo Dalila Dias, diretora executiva da Aldeias Históricas de Portugal, esta iniciativa destina-se a promover «a mobilidade suave na ligação entre as Aldeias Históricas, promover hábitos saudáveis junto da população e permitir a este território ter um recurso diferenciador».