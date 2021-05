Festival vai promover património da reserva natural da Serra da Malcata

A Câmara de Penamacor vai lançar um festival que pretende divulgar a Serra da Malcata e o seu património natural através de música, arte e exposições.

Denominado “Festival Primavera na Serra da Malcata”, o evento terá lugar a 7, 8 e 9 de maio com iniciativas online (no Facebook do município), bem como algumas atividades em regime presencial seguindo as normas da Direção Geral da Saúde. O certame abre com a exposição “Grito de Liberdade”, de Gabriel AV e Pedro Leitão, no Jardim da República, composta por uma dezena de peças de grandes dimensões, concebidas com materiais recolhidos no lixo. No segundo dia haverá uma ação de pintura na Serra da Malcata, que vai envolver 12 pintores. Deste desafio resultará uma exposição com todas as obras produzidas, que poderá ser visitada na página da Internet da Câmara. Para o último dia está agendada uma visita guiada e encenada ao Museu Municipal de Penamacor, entre outras iniciativas.

Entretanto, o Conselho Estratégico da Reserva Natural da Serra da Malcata, que se estende por 16.348 hectares dos concelhos do Sabugal e Penamacor, aprovou, por unanimidade, a proposta de integração na Comissão de Cogestão de representantes de instituições de ensino superior e de outras entidades relevantes para o desenvolvimento sustentável do território abrangido por esta área protegida. António Luís Beites, presidente da Câmara de Penamacor, vai ser o primeiro presidente do Conselho Estratégico, tendo afirmado que a aprovação do modelo da cogestão da Reserva Natural da Serra da Malcata é «um marco histórico».