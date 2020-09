Festival Chocalhos assinalado de forma simbólica

Este fim de semana, o Terreiro de Santo António, em Alpedrinha (Fundão), vai ser o palco de exposições de cães de condução e proteção de rebanhos e da “Travessia do Rebanho”, que todos os anos se realizam no Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância.

Devido à pandemia, esta edição terá um caráter simbólico e as exposições serão exclusivas para os participantes, sendo que os interessados poderão acompanhar online na página de Facebook do município do Fundão. A exposição de cães de condução de rebanhos realiza-se no sábado, a partir das 11 horas, e a segunda terá lugar pelas 17 horas. No domingo haverá a “Travessia do Rebanho”, entre o Fundão e Alpedrinha. Este ano o percurso será diferente por causa da pandemia, pelo que rebanho e pastores seguirão pela Serra da Gardunha sem a participação dos caminheiros.