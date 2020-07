Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais vence fase distrital do concurso das “7 Maravilhas da Cultura Popular”

A Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais é o representante do distrito da Guarda no concurso das “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

A votação terminou esta quinta-feira e o evento organizado há mais de quatro décadas pelo município de Vila Nova de Foz Côa por altura da floração da amendoeira, em fevereiro e março, foi a tradição mais votada na região.

As restantes tradições da cultura popular eram a cestaria fina de Gonçalo (Guarda), o cobertor de papa de Maçaínhas (Guarda), a Festa da Transumância e dos Pastores (Seia), o Julgamento e Morte do Galo (Guarda), a Festa de Nª Srª de Assedasse (Gouveia) e as tesouras de tosquia do Jarmelo (Guarda).

O finalista distrital segue agora para a fase final nacional.