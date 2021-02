Feiras do Queijo e do Fumeiro em formato digital

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) anunciou que as Feiras do Queijo da Serra da Estrela vão decorrer este ano em formato online.

Até ao momento já estão confirmadas as feiras de Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres. Prevê-se que mais de 100 produtores consigam vender o seu produto através das redes digitais. O município de Gouveia realiza nesse formato a Exposerra – Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela entre o dia 20 de fevereiro e 21 de agosto de 2021. Já a Feira do Queijo senense decorre online entre os dias 13 e 28 de fevereiro. Ambas as autarquias venderão os produtos através da plataforma DOTT. Por sua vez, a autarquia de Celorico da Beira também terá a sua feira digital, entre os dias 28 de fevereiro e 28 de março, onde «fará promoção da loja online que, nesta fase, será dedicada em exclusivo ao queijo, mas irá evoluir no futuro para a promoção de outros produtos endógenos», segundo comunicado enviado à imprensa. Para além da promoção dos produtos endógenos, o certame digital contará com eventos como workshops e sessões de showcooking, sempre online.

Em Fornos de Algodres, o município dará destaque aos queijos DOP Serra da Estrela ao longo do mês de março através da plataforma “O Bom Sabor da Serra”, adiantou a edilidade. O município de Trancoso dará destaque ao queijo da Serra da Estrela na Feira online do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, no último fim de semana de fevereiro (27 e 28) e no primeiro do mês de março (6 e 7). Para além da promoção do queijo da Serra da Estrela, as feiras digitais irão ter à venda produtos endógenos e característicos do território. A CIMBSE disponibiliza toda a informação e produtos da região na iniciativa “A Serra à Sua Porta”.