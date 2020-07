Federação das Associações Juvenis da Guarda sensibiliza para desconfinamento em segurança na praia fluvial de Valhelhas

A Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda (FAJDG) promove este sábado na praia fluvial de Valhelhas (Guarda) a campanha “Desconfinar Jovem – A tua causa”.

A ação decorre a partir das 16 horas e juntará alguns elementos das associações juvenis do distrito para alertar os veraneantes para as medidas de segurança a ter nesta fase de pandemia e «envolver os jovens no combate à Covid-19, posicionando-os como agentes de saúde pública», refere a Federação em comunicado enviado a O INTERIOR..

Na iniciativa participará a diretora regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e representantes da Câmara Municipal da Guarda e da Junta de Freguesia de Valhelhas.