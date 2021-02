Fecho da fronteira com Espanha prolongado até 16 de março

Espanha prolongou até 16 de março o encerramento das fronteiras com Portugal. Segundo a norma publicada esta sexta-feira no boletim oficial, o executivo de Madrid tomou a decisão após consultas com as autoridades portuguesas.

Sendo assim, as entradas e saídas do território espanhol através da fronteira com Portugal só podem realizar-se nos locais e durante os horários estabelecidos. A circulação entre os dois países continua então limitada, em 14 pontos de passagem autorizados, ao transporte de mercadorias, trabalho transfronteiriço, veículos de emergência e socorro e serviços de urgência.