Seia: Exposição “Memórias Suspensas” no Museu da Eletricidade

O Museu Natural da Eletricidade, em São Romão, acolhe até 31 de dezembro a exposição temporária “Memórias Suspensas”.

A mostra, que foi inaugurada no âmbito das comemorações das Jornadas Europeias do Património 2020, apresenta ao público uma série de objetos e de documentos, que integram o acervo do Museu, que ainda não foram alvo de estudo e divulgação, segundo a autarquia de Seia. Os objetos patentes «ajudarão a conhecer melhor a Empresa Hidroelétrica da Serra da Estrela, pioneira em Portugal na produção de energia elétrica, que teve nos Armazéns das Beiras a génese de uma história de sucesso empresarial», acrescenta o município.