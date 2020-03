Explosão causada por fuga de gás provoca dois feridos em Nespereira (Gouveia)

A aldeia de Nespereira (Gouveia) foi sacudida ao princípio da tarde deste sábado por uma forte explosão provocada, ao que tudo indica, por uma fuga de gás numa botija instalada numa habitação da localidade.

A força do rebentamento foi de tal ordem que derrubou a fachada da casa e projetou uma mulher para a rua. A residente ficou ferida com gravidade em consequência do acidente, enquanto o marido sofreu várias queimaduras, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para a ocorrência foi dados às 13h48 e estiveram no local 14 operacionais dos Bombeiros, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu.

As duas vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar de Tondela-Viseu.