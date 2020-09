Evento recorda passado de Aldeia Histórica de Linhares da Beira

O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” prossegue este sábado na Aldeia Histórica de Linhares da Beira, no concelho de Celorico da Beira, com o espetáculo “Era uma vez em 1169”.

Trata-se de uma viagem pela história desta antiga vila através de um vídeo e de uma visita encenada que vão evocar personagens marcantes da localidade fortificada. Devido ao contexto pandémico que se vive, o evento terá participação limitada e transmissão online via “streaming” a partir das 18h30. Está prevista uma sessão de “showcooking” com o chef Tiago Bonito (18h30) nos jardins da pousada do Inatel e o concerto de The Legendary Tigerman “One Man Band” (19h45) no castelo. Para as 21h30 está agendado o início da visita encenada “Era Uma vez em 1169…” sobre momentos e lendas marcantes da história de Linhares desde a sua fundação até aos dias de hoje, bem como sobre a sua cultura e tradições. A noite termina com a projeção do vídeo “Visita encenada”.

Devido à crise epidemiológica, as atividades são realizadas em espaço exterior ou interior do património emblemático desta Aldeia Histórica, como o castelo e o hotel.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Celorico da Beira com o apoio do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2020” segue para Belmonte no dia 19 e continuará pelas restantes nove Aldeias Históricas até 7 de novembro.