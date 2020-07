Eurocidade “Puerta de Europa” para desenvolver território de fronteira

Almeida e Vilar Formoso, do lado português, Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo, do lado espanhol, vão formar a Eurocidade “Puerta de Europa” para usar o efeito fronteira como «oportunidade de desenvolvimento territorial e socioeconómico». O projeto foi apresentado na vila fronteiriça no passado dia 1 de julho por ocasião da reabertura da fronteira com Espanha que esteve encerrada desde 16 de março devido à pandemia da Covid-19.

Esta Eurocidade, que resulta da constituição de um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT), terá sede em Vilar Formoso e será presidida inicialmente por António Machado, autarca de Almeida. O mandato é de dois anos e posteriormente a presidência será rotativa. O objetivo dos proponentes é avançar com medidas conjuntas para atrair e fixar população, captar investimentos e desenvolver candidaturas comuns a fundos comunitários, mas também para uma gestão integrada do território e dos seus recursos endógenos. A Eurocidade quer também promover o relacionamento entre os seus autarcas e populações seguindo «um modelo de cidadania europeu orientado pelo benefício coletivo e pela justiça social». Na sua intervenção, António Machado considerou que a “Puerta de Europa” é «um passo importante» para a definição de «uma estratégia de desenvolvimento económico» deste território transfronteiriço e também para que os Governos centrais «não se esqueçam desta região, das pessoas que aqui vivem e dos seus empresários, que resistem».

A planificação e gestão conjunta de recursos humanos em determinadas áreas, o desenvolvimento de um plano de feiras e eventos para promover os recursos endógenos, a criação de serviços de apoio ao comércio local e de uma linha de transporte público entre as quatro localidades, bem como do Cartão Eurocidadão para os residentes e a partilha de serviços de saúde são outras iniciativas incluídas neste convénio transfronteiriço. Isidoro Alanis, autarca de Fuentes de Oñoro, assinalou que esta é a fronteira mais antiga da Europa e que os territórios dos dois lados partilham hoje os mesmos problemas: «A Comarca de Ciudad Rodrigo é a zona mais pobre, deprimida e abandonada de Espanha. O mesmo se passa com o município de Almeida do lado português. Esta Eurocidade é para dar a volta a este estado de coisas e garantir que esta região tenha os mesmos direitos que as restantes», afirmou o edil. Isidoro Alanis espera também que contribua para esbater a crise que se avizinha com a ligação da A25 à A62, a Autovia de Castilla, cuja conclusão deverá acontecer até ao final do ano. «Vai ser dramático porque 90 por cento dos postos de trabalho de Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro dependem do comércio, onde se vive das dez milhões de pessoas que transitam anualmente por esta fronteira», sublinhou o presidente do Ayuntamiento da localidade espanhola. A mesma apreensão partilhou o alcalde de Ciudad Rodrigo, para quem a Eurocidade permitirá reivindicar «aspirações comuns porque comuns são as nossas preocupações». Marcos Iglésias afirmou mesmo que este projeto será o «das oportunidades e da esperança» num território marcado pelo despovoamento. «Esta união vai ser muito proveitosa», acredita o autarca espanhol.

Por sua vez, Acácio Alves, secretário da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, declarou que o projeto servirá «para trazer pessoas» para o território e que seja «uma oportunidade» para que Vilar Formoso e Fuentes de Onõro alcancem «aquele desenvolvimento que todos sentimos que não temos». No final da cerimónia os autarcas assinaram o protocolo de constituição da Eurocidade “Puerta de Europa” e os respetivos estatutos. De seguida, acompanhados de responsáveis do SEF, GNR, Guardia Civil e Polícia Nacional de Espanha, procederam à reabertura simbólica da fronteira, um ato que terminou com um minuto de silêncio pelas vítimas da pandemia.