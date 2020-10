Gouveia: Estado do Ordenamento do Território em discussão pública

O município de Gouveia tem a decorrer, até 9 de outubro, o período de discussão pública do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) do concelho.

Os interessados podem consultar o formulário, o REOT e a deliberação nos serviços da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Desenvolvimento Municipal ou na página da Internet da autarquia (http://www.cm-gouveia.pt). Segundo a Câmara gouveense, as participações deverão ser apresentadas por escrito, em impresso próprio disponibilizado no município, e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal (para o endereço Avenida 25 de abril, 6290-554 Gouveia) ou remetidas através do endereço eletrónico geral@cm- gouveia.pt.