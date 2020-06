O município do Sabugal decidiu suspender a cobrança de taxas de ocupação do espaço público, incluindo esplanadas, e de publicidade a todos os estabelecimentos comerciais até ao final do ano.

A medida está incluída no programa “Covid-19 – Sabugal Solidário” e destina-se «a revitalizar a economia local». Os estabelecimentos cuja licença anual caduque durante este período terão apenas de solicitar a renovação e efetuar o pagamento a partir de 1 de janeiro de 2021.