Pinhel pode acolher cursos técnicos do IPG na área da aeronáutica

A Câmara de Pinhel está disponível para acolher na cidade cursos técnicos superiores profissionais (Ctesp) da área da aeronáutica e outros ministrados pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

O interesse foi recentemente manifestado pelo presidente do município, Rui Ventura, a Joaquim Brigas, presidente do IPG, no decorrer de uma visita às empresas FLY e SPIP ligadas àquele setor sediadas na zona industrial da “cidade falcão”. Os dois responsáveis reuniram no final de julho para analisar as necessidades de formação específica que estão a surgir no concelho na sequência da anunciada intenção do Politécnico poder abrir novos cursos técnicos fora da sede do distrito e da possibilidade de alguns deles serem lecionados em polos. «O presidente do IPG ficou muito agradado com o que viu, até porque o Instituto tem cursos aprovados para áreas ligadas à área da aeronáutica, mas também manifestámos interesse em receber formações noutras áreas», disse Rui Ventura.

O autarca vai agora reunir com o diretor do Agrupamento de Escolas de Pinhel para «vermos o que podemos fazer e também com os empresários do setor para que possam apoiar a vertente prática destes cursos». Posteriormente, o edil e o presidente do IPG voltarão a agendar novo encontro para depois do Verão para discutir a possibilidade da realização de formações de âmbito superior na cidade.