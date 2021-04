Escape Livre retoma atividades

O Clube Escape Livre vai organizar em junho de 2022 um passeio todo o terreno baseado na obra de José Saramago “A Viagem do Elefante”, que ligará Lisboa a Figueira de Castelo Rodrigo.

A iniciativa foi anunciada na semana passada na sessão de apresentação do plano de atividades do clube guardense, sendo que os participantes irão percorrer os trilhos «das pegadas do elefante Salomão», adiantou Luís Celínio, presidente do Escape Livre. A caravana vai partir de Belém rumo a Castelo Rodrigo, passando por Constância, Castelo Novo, Belmonte, Sortelha, Guarda, Cidadelhe e Castelo Rodrigo. O projeto será promovido em parceria com o projeto “Viagem do Elefante – Rota Turística Literária”, da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa.

Já este ano, o Escape Livre realiza a 1ª Volta Elétrica a Portugal (em maio), a rota da EN 18 entre Guarda e Ervidel (com 388 quilómetros) e “Dar neve a Lisboa” 6 e 7 de agosto, em parceria com a Marinha do Tejo). O clube retomará também atividades habituais como o 11º Raid do Bucho e Outros Sabores (7 a 9 de maio), o Classic Cars Tour (18 a 20 de junho), o Guarda Racing Days(10 a 11 de julho), o XXII Slalom Sprint de Castelo Rodrigo (24 e 25 de julho) e o Drift de Pinhel (21 e 22 de agosto). O Termas Centro Classic Cars (10 a 12 de setembro), o Mercedes-Benz 4MATIC Experience – Caminhos de Santiago (1 a 5 de outubro), o XVIII Off Road Bridgestone/First Stop – Centro de Portugal (15 a 17 de outubro), e o 5.º Raid TT Vinhos Beira Interior (19 a 21 de novembro) são outros passeios todo-o-terreno calendarizados.