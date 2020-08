Empresa intermunicipal vai gerir água e saneamento de Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital

Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital criaram uma empresa intermunicipal para gerir o abastecimento de água e o saneamento destes três concelhos.

A constituição da Águas Públicas da Serra da Estrela, assim se designa a nova entidade, foi escriturada na sexta-feira nos Paços do Concelho de Seia, onde ficará sediada. Trata-se de uma sociedade anónima, de capitais exclusivamente públicos, que será presidida por Carlos Alexandrino, presidente da autarquia de Oliveira do Hospital, do distrito de Coimbra. «Com a formalização legal da empresa intermunicipal estão agora reunidas as condições para que em termos operacionais se venham a concretizar todos os ganhos evidenciados nos vários e exaustivos estudos realizados», adianta o município de Seia em comunicado enviado a O INTERIOR. Entretanto, foram já aprovadas, com apoios do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade, intervenções superiores a quatro milhões de euros, «distribuídas pela melhoria e construção das redes de água e saneamento nos três municípios». Até aqui, estes três concelhos envolvidos tinham uma gestão municipal no domínio da água e saneamento.